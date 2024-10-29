Путин подтвердил задачу обеспечить в России экономику высоких зарплат

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Российские власти будут стремиться обеспечить в стране экономику высоких заработных плат. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

"В этом – ключ к повышению эффективности самого производства. К модернизации предприятий и компаний, к глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест", – сказал президент.

Глава государства отметил, что российские зарплаты в целом растут с опережением инфляции. Путин добавил, что Федерация независимых профсоюзов отслеживает положение дела на рынке труда.

"В июле этого года реальная заработная плата – то есть за вычетом инфляции – оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%", – отметил российский лидер.

Кроме того, в 2025 году в ряде российских регионов опробуют новую, более справедливую систему оплаты труда бюджетников. По словам Путина, в 2027 году ее распространят по всей стране.

Ранее финансист Анастасия Моргунова рассказала, что система расчета зарплат в России изменится в 2025 году. С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате. Специалист напомнила, что индексация МРОТ проводится ежегодно.