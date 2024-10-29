Профессия дальнобойщика признана самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей

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Водителей-дальнобойщиков вновь признали самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих и линейных специалистов по итогам третьего квартала 2024 года, передает RT со ссылкой на исследование экспертов, которые изучили динамику вакансий.

На текущей позиции работодатели предлагают зарплату до 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место заняли промышленные альпинисты. Из динамики следует, что соответствующим кандидатам предлагают в среднем около 149 522 рублей.

Тройку лидеров закрыла профессия бурильщика. Эти специалисты занимаются управлением и обслуживанием бурового оборудования для создания скважин в земле, обычно для добычи нефти, газа или воды. Как выяснили эксперты, для новых сотрудников этой отрасли средняя предлагаемая заработная плата составила 141 320 рублей в месяц, что на 22% больше, чем в 2023-м.

Ранее россиянам посоветовали не начинать собеседование с вопросов о заработной плате и ДМС. Как отметила эксперт Лусине Абгарян, переговоры о зарплате зачастую оказываются одним из самых сложных этапов собеседования для кандидатов

Она связала это с тем, что соискателям сложно объективно оценить свой опыт и квалификацию. В таком случае специалист посоветовала изучить сайты по поиску работы, аналитические отчеты по зарплатам желаемой специальности в разных сферах, чтобы понять диапазон зарплатных предложений, на которые можно претендовать.