Эксперт Абгарян: не стоит начинать собеседование с вопроса о зарплате и ДМС

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Не стоит начинать собеседование с вопросов о заработной плате и ДМС, рассказала в беседе с "Газетой.ру" эксперт Лусине Абгарян.

По словам специалиста, переговоры о зарплате зачастую оказываются одним из самых сложных этапов собеседования для кандидатов. Во многом это связано с тем, что соискателям сложно объективно оценить свой опыт и квалификацию.

"Изучайте сайты по поиску работы, аналитические отчеты по зарплатам вашей специальности в разных сферах – так вы поймете диапазон зарплатных предложений, на которые можете претендовать. Укажите в резюме желаемый размер зарплаты – это повышает вероятность, что рекрутер включит вас в шорт-лист кандидатов", – сказала Абгарян.

Как правило, менеджеры по подбору персонала на собеседовании спрашивают о зарплатных ожиданиях, однако такой вопрос может прозвучать не всегда. Это не обязательно означает, что кандидатура не заинтересовала рекрутера, уточнила эксперт. Она посоветовала спросить о зарплате в подходящий момент, например в конце беседы.

"Негласный кандидатский этикет предписывает узнавать о задачах, целях компании, ожиданиях от кандидата и уже в самом конце – о деньгах", – пояснила Абгарян.

Переговоры о размере зарплаты могут быть затруднены или невозможны, если в организации штатное расписание утверждается в соответствии с законодательными нормативами и регламентами. Также в компании могут быть приняты жесткие бюджетные правила, напомнила эксперт.

"Может оказаться так, что относительно невысокое зарплатное предложение в фиксированной части дополняется интересной премиальной практикой, а также хорошим и качественным компенсационным пакетом", – заключила она.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон об установлении МРОТ на уровне 22 440 рублей с 1 января 2025 года. В ГД заявили, что рост минимального размера оплаты труда составит 16,6%, а соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%. В связи с этим примерно у 4,2 миллиона граждан РФ вырастет заработная плата.

Между тем Минэкономразвития РФ ожидает увеличения заработной платы россиян на 35% в течение четырех лет. К 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата достигнет 119 296 рублей. Однако темпы роста реальной заработной платы с учетом инфляции будут снижаться.