Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на 7,764 млрд долларов с начала года

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С начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на 7,764 миллиарда долларов, пишет RT со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Миллиардер Алишер Усманов заработал 3,1 миллиарда долларов, а его состояние составляет 16,3 миллиарда. При этом президент "Норникеля" Владимир Потанин обладает состоянием в 29,6 миллиарда долларов – его активы выросли на 1,77 миллиарда.

Некоторые предприниматели из России за этот же срок понесли убытки. Активы бизнесмена Михаила Фридмана упали до 12,5 миллиарда долларов США.

Ранее Владимир Путин сообщал, что в России снизился уровень бедности. По словам президента, показатель находится на удовлетворительном уровне. До этого Путин уточнял, что доходы россиян увеличивались постепенными и приемлемыми темпами.

