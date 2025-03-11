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11 марта, 15:30

Экономика

Валютный рынок зафиксировал снижение курсов доллара и евро

Валютный рынок зафиксировал снижение курсов доллара и евро

Стоимость доллара опустилась до 85,66 рубля

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На валютных торгах наблюдается значительное снижение доллара и евро по отношению к рублю. По данным рынка Forex, курс доллара опустился до 85,49 рубля, что на 2,11 рубля ниже предыдущих значений. Евро также демонстрирует снижение: текущий курс составляет 93,27 рубля, что на 1,64 рубля меньше, чем ранее.

При этом индекс Московской биржи оказался в "красной зоне", потеряв почти 12%. Пока неясно, связано ли это падение с укреплением рубля или вызвано другими факторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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