Валютный рынок зафиксировал снижение курсов доллара и евро

На валютных торгах наблюдается значительное снижение доллара и евро по отношению к рублю. По данным рынка Forex, курс доллара опустился до 85,49 рубля, что на 2,11 рубля ниже предыдущих значений. Евро также демонстрирует снижение: текущий курс составляет 93,27 рубля, что на 1,64 рубля меньше, чем ранее.

При этом индекс Московской биржи оказался в "красной зоне", потеряв почти 12%. Пока неясно, связано ли это падение с укреплением рубля или вызвано другими факторами.

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