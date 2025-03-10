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10 марта, 06:45

Туризм

Бронирование отелей на майские праздники выросло в четыре раза

Бронирование отелей на майские праздники выросло в четыре раза

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Москвичи начали активно бронировать билеты и отели для отдыха на майские праздники. Популярными направлениями остаются Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Анапа. Согласно данным туроператоров, число бронирований номеров выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость проживания на двоих по системе "все включено" в Анапе составляет 23–25 тысяч рублей, а в Сочи – 25–27 тысяч рублей. Цены на майские праздники выросли примерно на 10%, но это не останавливает туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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