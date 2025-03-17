Экономист Бадалов спрогнозировал ключевую ставку на уровне 21% в марте 2025 года

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Ключевая ставка по итогам заседания Центробанка останется на уровне 21% в марте 2025 года. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

21 марта регулятор проведет очередное заседание по определению размера ключевой ставки. По мнению экономиста, явных причин для повышения или снижения показателя пока не прослеживается.



Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Наиболее вероятно, что Центробанк сохранит ставку на уровне 21% и продолжит наблюдать за ситуацией на рынке. То есть даст возможность уже существующему показателю проявить себя в действии.

Эксперт также рассказал, при каком условии ключевая ставка может измениться.

"Когда определится более устойчивое направление для инфляции – либо вниз, либо вверх, тогда ЦБ уже может с уверенностью переходить к действиям по изменению ставки", – пояснил Бадалов.

Ранее экономист Алексей Охорзин допустил снижение ключевой ставки в апреле 2025 года. Это может произойти на фоне замедления темпов инфляции.