Сезон цветения сакуры начался в Токио

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Сезон цветения сакуры официально начался в японской столице – Токио. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника национального метеорологического управления.

В среднем с 1953 года сезон цветения в японской столице начинается 24 марта, а в 2025 году он совпал со средним показателем.

Метеорологическое управление отсчитывает день начала сезона на специальном контрольном дереве в синтоистском храме Ясукуни – для этого на нем должны раскрыться первые пять цветков. Момент полного расцвета сакуры придется на апрель.

Увидеть сакуру можно и в Москве, а молодожены даже смогут пожениться на фоне ее цветения. Брачные церемонии состоятся в Бирюлевском дендропарке музея-заповедника "Царицыно".

Ожидается, что торжественная регистрация брака пройдет 30 апреля, но возможны изменения в зависимости от начала цветения сакуры. Подать заявление можно в Шипиловском дворце бракосочетания.

