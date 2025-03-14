Москвичи смогут пожениться на фоне цветущей сакуры в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: комплекс социального развития Москвы

Московские пары впервые смогут пожениться на фоне цветения сакуры. Церемонии состоятся в Бирюлевском дендропарке музея-заповедника "Царицыно", сообщила заммэра Анастасиюя Ракова.

Она напомнила, что пять лет назад в столице стартовал проект "Новые адреса счастья". На данный момент для регистрации брака доступно более 30 площадок – от музеев до станции метро.

Этой весной пяти парам предлагается провести торжество в окружении цветущей сакуры, что символично ассоциируется с началом новой жизни, подчеркнула Ракова. После церемонии бракосочетания молодожены смогут пофотографироваться в парадных залах Большого дворца музея-заповедника "Царицыно".

В пресс-службе комплекса соцразвития столицы уточнили, что подать заявление можно в Шипиловском дворце бракосочетания. Планируемая дата проведения регистрации брака в Бирюлевском дендропарке – 30 апреля, однако возможны изменения в зависимости от начала цветения сакуры.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упрощении выбора фамилии при заключении брака. Инициатива предполагает рассмотрение возможности выбрать двойную фамилию одним или обоими супругами. По мнению депутата Ксении Горячевой, это позволит более эффективно регулировать вопросы, связанные с заключением брака, и уменьшит нагрузку на органы записи актов гражданского состояния.