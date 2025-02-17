Дворец бракосочетания № 3 открылся в столице после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворец бракосочетания № 3 открылся 14 февраля после ремонта, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, там уже состоялись 30 церемоний бракосочетания и чествование супругов, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни. В общей сложности во дворце, который в 2024 году отметил свой 55-летний юбилей, было создано более 310 тысяч семей, отметила Уханева.

В настоящий период молодожены могут воспользоваться просторным холлом, который был разделен на зоны с яркими настенными акцентами, декоративными панелями, зеркалами и экокамином.

Вместе с тем во дворце создали дополнительную гостиную, где установлена современная мебель и навигационная система. Каждая из этих зон оборудована современным освещением и линейной подсветкой, которая подчеркивает уникальную цветовую палитру дворца.

"Продолжаем обновлять столичные дворцы бракосочетания в соответствии с современными требованиями и тенденциями. Так, уже обновили интерьеры в шести дворцах бракосочетания. Помимо этого, в столице построили новый Дворец бракосочетания "Южное Бутово", а в 2025 году мы планируем открыть современный Дворец бракосочетания в районе Митино и отремонтировать Таганский", – рассказала Уханева.

Тем временем в Москве начался прием заявлений на регистрацию брака на катках в красивую дату – 25 февраля 2025 года. Предполагается, что всего в этот день поженятся около 150 пар. В рамках проекта "Новые адреса счастья" молодожены могут зарегистрировать свой брак на более чем 30 площадках.

