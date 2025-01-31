Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 17:30

Общество

Елена Шинкарук рассказала о новых возможностях для регистрации брака в Москве

Елена Шинкарук рассказала о новых возможностях для регистрации брака в Москве

"Интервью": Елена Шинкарук – о цифровом городе и новых госуслугах

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы

"Деньги 24": спрос на магические атрибуты в 2024 году вырос на треть

Елена Шинкарук рассказала о цифровых удостоверениях для льготников в Москве

В московских парках начали убирать листву

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Заявление в полицию написали на девочку-вундеркинда Алису Теплякову

Москвичи прислали кадры с нарциссами в парке Дружбы

Москвичам рассказали о горнолыжных курортах, которые можно посетить в бесснежную зиму

По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, в столице создан онлайн-сервис "Наша свадьба", с помощью которого можно выбрать площадку для выездной регистрации брака.

Шинкарук отметила, что на портале mos.ru доступна информация о площадках, расписание свободных слотов и возможность подать заявление в ЗАГС онлайн.

Большое интервью с Еленой Шинкарук выйдет в пятницу, 31 января, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика