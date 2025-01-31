Елена Шинкарук рассказала о новых возможностях для регистрации брака в Москве

По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, в столице создан онлайн-сервис "Наша свадьба", с помощью которого можно выбрать площадку для выездной регистрации брака.

Шинкарук отметила, что на портале mos.ru доступна информация о площадках, расписание свободных слотов и возможность подать заявление в ЗАГС онлайн.

Большое интервью с Еленой Шинкарук выйдет в пятницу, 31 января, в эфире телеканала Москва 24.

