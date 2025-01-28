Москвичи могут получить справки и выписки с помощью сервиса Главархива

Фото: Главархив Москвы

Жители Москвы могут заказать документы с помощью сервиса Главархива на портале mos.ru. Справки и выписки, информационные письма и копии будут доступны в цифровом формате в личном кабинете. При необходимости гражданин может получить заверенную бумажную версию документа в МФЦ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Глава комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, что в прошлом году за получением справок и выписок из Главархива обратились около 25 тысяч человек. Заказать документы можно по 12 различным темам, связанным с соцзащитой граждан. Самый популярный запрос из года в год – получение справок о зарплате с предыдущих мест работы, уточнила она.

Обратиться за услугой могут как москвичи, так и их представители. Для получения документов нужно ввести данные паспорта и доверенности, если документ заказывает представитель. Остальная информация, которую требуется ввести, будет зависеть от запроса пользователя. Архивные документы появятся в личном кабинете заявителя в течение 17 рабочих дней.

В электронном виде горожане могут получить справки о зарплате, трудовом стаже, пособии по безработице, наградах и другом. Также с 2025 года для пользователей доступна информация о месте проживания заявителя, снятого с регистрационного учета до 1 января 2007 года. Такую выписку каждый год заказывают около семи тысяч человек.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что онлайн-услуга выдачи архивных справок и выписок с 2014 года помогает москвичам найти необходимые документы. Более чем за 10 лет через mos.ru поступило свыше 83 тысяч запросов.

Ранее в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости. Теперь получить предварительное согласование предоставления участка можно за девять дней вместо 23. Также восемь дней вместо 10 займет согласование межевого плана, а присвоение, аннулирование или изменение адреса проведут за пять рабочих дней вместо 17.