Акция по оплате счетов через СБП без комиссии и с кешбэком продлена на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Акция, в рамках которой пользователи портала mos.ru и городских мобильных приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" могут оплачивать счета через систему быстрых платежей (СБП) без банковской комиссии, получая при этом кешбэк в размере 1% от выплаченной суммы, продлена на год.

Таким образом, продолжать получать выгоду, оплачивая счета в сервисе "Мои платежи", пользователи смогут вплоть до 10 января 2026 года, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

При этом за первый год действия акции москвичи воспользовались этой возможностью более 5,2 миллиона раз, рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков. По его данным, чаще всего горожане пользовались услугой пополнения лицевого счета карты "Москвенок", а также оплачивали услуги образования, ЖКХ и городской связи.

Для того чтобы воспользоваться СБП в сервисе "Мои платежи" на mos.ru, пользователю необходимо выбрать нужный счет, открыть раздел "Способы оплаты" и выбрать из списка предложенных вариантов "Система быстрых платежей". После этого нужно будет отсканировать появившийся QR-код с помощью камеры мобильного телефона или через мобильное приложение своего банка, а также приложение "СБПэй", а затем подтвердить оплату.

При этом в мобильной версии портала и городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" в случае выбора СБП в качестве способа оплаты появляется перечень банков. Пользователь должен просто нажать на значок необходимого и провести оплату в мобильном приложении банка. В таком случае ему не придется сканировать QR-код.

Важно помнить, что за одну операцию через СБП пользователь может оплатить только один счет. Система также остается недоступной для пакетной оплаты и автоплатежей.

Ранее на портале mos.ru появилась функция, которая дает возможность получать только электронные единые платежные документы (ЕПД). Такие квитанции являются не только удобным, но экологичным вариантом, так как использование цифрового формата ЕПД уменьшает потребление бумаги и материалов, необходимых для печати квитанции.