Сергей Собянин назвал главные новинки 2024 года на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В течение 2024 года на портале mos.ru начали работать и были модернизированы более 110 услуг и сервисов, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новинками прошедшего года стали цифровое удостоверение многодетной семьи, которое пользователи могут получить в личном кабинете и в дальнейшем пользоваться им вместо бумажного документа, а также возможность подать онлайн-заявку на внесение в реестр "Социальное такси".

Кроме того, портал предоставил москвичам возможность провести расчет или перерасчет жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям.

Вместе с тем на портале появились такие разделы, как "Культура Москвы" и "Подготовка к переезду". В первый из них включили новости, анонсы различных событий и информацию о творческих учреждениях столицы. Второй появился в суперсервисе "Переезд в Москве". В нем пользователи найдут инструкции и полезные рекомендации.

Также для удобства москвичей в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" появились QR-коды билетов на культурные мероприятия. Новая функция работает в случае, если зритель оформил билеты на "Мосбилете" или официальных сайтах учреждений.

