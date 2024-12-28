"Электронный дом" поможет москвичам оставаться на связи с соседями в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы смогут активно участвовать в жизни своего дома в праздничные дни благодаря платформе "Электронный дом". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В период новогодних праздников многие традиционно выбирают семейный отдых, поездки на природу и встречи с друзьями. "Электронный дом" позволит оставаться в курсе событий своего дома и района, оплачивать счета за коммунальные услуги и поддерживать связь с соседями через чаты.

"Все эти и другие возможности доступны в мобильном приложении платформы. На сегодняшний день его установили уже более 1,5 миллиона горожан", – говорится в материале.

Благодаря уведомлениям пользователи могут быть в курсе изменений в расписании общественного транспорта или его работы в период новогодних праздников. Эти сообщения помогут спланировать праздничные выходные и не пропустить важные события, которые могут происходить рядом с домом.

Пользователи также будут получать сообщения в чате с соседями о начале общих собраний собственников или проведении опросов.

Для настройки оповещений в мобильном приложении необходимо перейти в раздел "Настройка уведомлений" и выбрать вкладку "Еще". После выбора адреса появится перечень PUSH-уведомлений. Настроить оповещения можно так, чтобы они приходили только по важным событиям, или включить все одним нажатием.

"Благодаря общедомовому чату горожане могут обмениваться полезной информацией, обсуждать важные вопросы или совместные мероприятия, например рождественский праздник для детей во дворе. Такими чатами уже пользуются жители более 15 тысяч многоквартирных домов Москвы. Кроме того, связаться с соседями можно в личной переписке, воспользовавшись разделом "Мои соседи", – подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут утилизировать новогодние елки после праздников, воспользовавшись сервисом "Вывоз ненужных вещей" на сайте mos.ru. При подаче заявки необходимо выбрать объект – "Елка до 2,5 метра", указать количество, адрес и предпочтительное время визита специалистов.

