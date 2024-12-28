Москвичи смогут утилизировать новогодние елки через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столицы смогут утилизировать новогодние елки после праздников, воспользовавшись сервисом "Вывоз ненужных вещей" на сайте mos.ru, сообщает пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"В рамках сервиса пользователям доступен для выбора такой предмет, как елка до 2,5 метра в высоту. Сервис предоставляет данную услугу уже второй год подряд", – уточнила пресс-служба.

Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, жителям Москвы необходимо подать заявку на сайте и подготовить елку, предварительно сняв с нее все украшения и игрушки. Сотрудники сервиса упакуют елку и отправят в пункт экологичной утилизации и переработки.

При подаче заявки необходимо выбрать объект – "Елка до 2,5 метра", указать количество, адрес и предпочтительное время визита специалистов. Специалисты свяжутся в ближайшее время, чтобы уточнить детали и подтвердить информацию.

Вывоз возможен в день обращения, если подать заявку до 18:00. Подробнее об условиях предоставления услуги и стоимости вывоза можно узнать на странице сервиса.

Между тем аналитики выяснили, что более 28% россиян не наряжают праздничную елку к Новому году и не украшают свои дома. Россияне назвали отсутствие новогоднего настроения причиной отказа от украшения елки.

Другими причинами стали отсутствие энергии и времени на дом, неуместность праздничной атрибутики и обилие праздника.