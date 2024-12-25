Жители России не наряжают елку из-за детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 28% россиян не наряжают праздничную елку к Новому году и не украшают свои дома. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сообщает Life.ru.

Издание выяснило, почему россияне отказываются от новогодней атрибутики. Так, одной из причин отказа от елки стали дети. По словам россиян, они еще маленькие, поэтому не в состоянии оценить красоту. Кроме того, дети могут разбить игрушки.

При этом среди тех, кто нарядил елку в 2024 году, решающим фактором также стали дети.

"Ставлю не для себя, а для деток. Пока маленькие, пусть радуются", – рассказала одна из женщин.

Также россияне назвали отсутствие новогоднего настроения причиной отказа от украшения елки. Другими причинами стали отсутствие энергии, отсутствие времени на дом, неуместность праздничной атрибутики и обилие праздника.

"С каждым годом в магазинах все раньше и раньше начинают все украшать, эти елки повсюду, еще и иллюминация. Взгляд замылился и устает, поэтому дома ограничиваюсь гирляндой", – поделился респондент.

Между тем только 28% детей в России верят в Деда Мороза, показали данные опроса. Еще 27% детей не верят в новогоднего волшебника, поскольку подарки им вручают сами родители, а 45% – не особо верят в Деда Мороза, но неизменно его ждут как новогоднюю традицию. Также выяснилось, что 90% россиян заказывают для своих детей аниматоров в костюме Деда Мороза перед Новым годом, а у 12% респондентов роль сказочного волшебника выполняют родственники или друзья семьи.