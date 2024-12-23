Главную новогоднюю ель страны украсили в Кремле

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Главную новогоднюю ель России, которую установили на Соборной площади в Кремле, украсили, передает РИА Новости.

Праздничное дерево украшено шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами, которые переливаются различными цветами.

Главную новогоднюю ель страны спилили 9 декабря. Ночью ее привезли в Кремль, по традиции заехав на территорию через Спасские ворота. Уже 12-го числа елку высотой 30 метров установили на Соборной площади.

Выше нее стала ель, установленная в Вене. Ее высота составила 34 метра. Третьим по высоте стало украшенное дерево в Риме, высота которого равна 29 метрам.