Москвичам рассказали, как оформить льготы на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве получить скидки и компенсации расходов на оплату ЖКУ могут ветераны труда, инвалиды, почетные доноры, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие, передает портал мэра и правительства столицы.

Начальник управления методологического обеспечения и анализа Городского центра жилищных субсидий Ольга Рейн отметила, что для большинства москвичей меры соцподдержки по оплате ЖКУ предоставляются в виде скидки, однако есть исключения. Например, в ТиНАО льготы на оплату ЖКУ предоставляются в форме компенсационных выплат. То есть наниматели или собственники жилья оплачивают начисления в полном объеме, а полагающуюся им помощь они получают в виде выплаты на свой счет, пояснила Рейн.

Сумма льготы и срок, на который она предоставляется, зависит от категории получателя. Так, инвалиды могут воспользоваться льготой в течение всего срока действия подтверждающей справки, а многодетные семьи – до достижения младшим ребенком 16 лет. Некоторым категориям граждан, таким как ветераны труда и ветераны боевых действий, соцподдержка оказывается бессрочно.

Список услуг, на которые распространяется льгота, а также условия ее действия на членов семьи льготника зависят от нескольких факторов. Среди них – категория граждан, состав семьи и наличие права собственности на жилое помещение. Например, многодетные семьи, в которых воспитываются меньше 10 детей, могут получить скидку 50% на оплату взноса на капремонт и 30% – на коммунальные услуги в пределах нормативов потребления на всех членов семьи.

Если начисления за ЖКУ производят центры "Мои документы", то оформить меру соцподдержки в виде скидки можно только в электронном виде на портале mos.ru (за исключением ТиНАО). Если же оформлением квитанций занимается управляющая или ресурсноснабжающая компания, то подтверждающие право на льготу документы нужно предоставить им.

Москвичи, проживающие в ТиНАО, подают заявление на получение компенсационной выплаты в своих территориальных подразделениях Городского центра жилищных субсидий.

Помимо этого, горожане могут получить помощь в оформлении заявлений в электронном виде в центрах московского долголетия или составить обращение в специально выделенных зонах в МФЦ.

Между тем с 1 июля 2025 года в Москве проиндексируют тарифы на электроэнергию. Так, ФАС установила предельный уровень тарифа в размере плюс 12,6% для одноставочного тарифа. У двухзонного тарифа стоимость в период с 07:00 до 23:00 увеличится на 11,6%, а у трехзонного – на 10,6% в период с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.