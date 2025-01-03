QR-коды билетов на мероприятия доступны в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

QR-коды билетов на культурные мероприятия доступны в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Новая функция работает в случае, если зритель оформил билеты на "Мосбилете" или официальных сайтах учреждений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В новогодние праздники столичные учреждения культуры сотни различных мероприятий для детей и взрослых: спектакли, концертные программы, мастер-классы, лекции, выставки. В преддверии Нового года мы упростили проход на них для посетителей, купивших билеты на в системе “Мосбилет” или официальных сайтах учреждений, где возможна авторизация через Mos ID", – подчеркнул руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Новая функция доступна не только для ближайших мероприятий. QR-код можно будет использовать на спектаклях и концертах, которые пройдут с 15 марта.

"Теперь, если при покупке билета или регистрации на мероприятие авторизоваться с помощью учетной записи портала mos.ru (Mos ID), вся необходимая информация о покупателе заполнится автоматически, и ему не придется вводить ее вручную", – объяснил замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов.

В приложении "Моя Москва" необходимо выбрать "Ваши мероприятия", где появится список билетов. В приложении "Госуслуги Москвы" QR-коды билетов можно найти в подразделе "Мои билеты" раздела "Услуги".

Ранее для жителей столицы упростили процесс утилизации новогодних елей после праздников. Сделать это они смогут на сайте mos.ru. Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, жителям Москвы необходимо подать заявку и подготовить елку, предварительно сняв с нее все украшения и игрушки.

