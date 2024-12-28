Самый длинный символ года создали с помощью 3D-печати на "Робостанции" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Самую большую в мире 3D-печатную модель змеи создали на выставке "Робостанция" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Символ 2025 года, который отражает мудрость, гибкость и проницательность, воплотили в грандиозном масштабе – змею собрали из 23 тысяч сегментов. Общая длина модели составляет 50 метров, а на ее печать и сборку ушло более 380 часов.

Для печати модели использовался легкий, прочный и экологичный PLA-пластик российского производства. Гигантская змея стала центральным арт-объектом выставки роботов "Робостанция", увидеть ее можно в павильоне № 2 до 12 января 2025 года.

Создание гигантской змеи на "Робостанции" показывает огромный потенциал трехмерной печати и ее способность решать сложные задачи в самых разных отраслях. Проект был реализован с помощью модульной структуры, где каждый сегмент будущей модели был напечатан отдельно и соединен с другими с помощью шарнирного механизма.

"Робостанция" является первой выставкой достижений робототехники в России. На этой площадке юное поколение может получить не только теоретический, но и практический опыт взаимодействия с новыми технологиями. Проект создан "Корпорацией роботов" – группой современных компаний, которые сочетают образовательно-просветительскую и инженерно-техническую деятельность с внедрением робототехнических технологий.

Между тем насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество".

В столичном районе Вешняки 1 января в 16:00 москвичей ждет спектакль про почтальона Печкина, а с 2 по 7 января ожидаются "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки" и "Дед Мороз и Серый Волк". Их можно будет увидеть в 12:00 на 26 площадках – в районах Куркино, Кузьминки и Люблино.