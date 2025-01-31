31 января, 16:45Общество
Елена Шинкарук рассказала о цифровых удостоверениях для льготников в Москве
По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, в столице уже почти год удостоверения многодетных семей выдаются в электронном виде. Документ можно скачать в формате PDF с электронной цифровой подписью.
Шинкарук отметила, что удостоверение не является обязательным, но в некоторых случаях его нужно предъявлять, например для получения льготного билета в федеральные музеи.
Большое интервью с Еленой Шинкарук выйдет в пятницу, 31 января, в эфире телеканала Москва 24.