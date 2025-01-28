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28 января, 07:45

Общество

На mos.ru упростили заказ справок и документов

На mos.ru упростили заказ справок и документов

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Сервис заказа документов на портале mos.ru стал еще доступнее. Теперь москвичи могут в любое время оформить справки о зарплате, трудовом стаже, выписки и копии документов в электронном виде.

Для этого достаточно иметь доступ в интернет и быть зарегистрированным на портале. Все документы, заверенные цифровой подписью, сохраняются в личном кабинете. При необходимости их бумажную версию можно получить в любом центре госуслуг "Мои документы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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