На mos.ru упростили заказ справок и документов

Сервис заказа документов на портале mos.ru стал еще доступнее. Теперь москвичи могут в любое время оформить справки о зарплате, трудовом стаже, выписки и копии документов в электронном виде.

Для этого достаточно иметь доступ в интернет и быть зарегистрированным на портале. Все документы, заверенные цифровой подписью, сохраняются в личном кабинете. При необходимости их бумажную версию можно получить в любом центре госуслуг "Мои документы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.