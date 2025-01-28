Облачная погода и туман прогнозируются в столице 28 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 28 января. Местами по городу возможен туман, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов тепла.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 1 градуса, по области – до нуля градусов.

Снежный покров растаял почти на всей территории столичного региона. Снега совсем не осталось в Подмосковье, на территории самой столицы его высота также составляет 0 сантиметров.

Первое понижение температуры наступит ближе к предстоящим выходным дням. В понедельник, 3 февраля, в Москву придет минусовая температура. С этого дня она будет сохраняться в городе и ночью, и днем.