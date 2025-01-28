Центр госуслуг Даниловского района открылся по новому адресу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр госуслуг Даниловского района переехал на третий этаж ТРЦ "Ривьера". Теперь граждане могут обратиться за помощью по адресу улица Автозаводская, дом 18. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в отделении "Мои документы" спектр услуг стал шире. Например, там можно зарегистрировать транспорт у сотрудников Госавтоинспекции. Для осмотра автомобилей предусмотрена площадка на парковке торгового центра.

Также в центре увеличили до 60 количество окон для приема. В отделении поставили 10 компьютеров для самостоятельного оформления услуг и оборудовали кабинет для регистрации брака, отметил замдиректора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

"Для посетителей с детьми есть комната матери и ребенка, а также игровая зона", – добавил он.

Помимо этого, в отделении провели работы по улучшению условий для маломобильных посетителей. В частности, было расширено окно приема и создана специальная зона на ресепшене.

В зоне ожидания гости смогут зарядить телефон, заполнить заявление, почитать, выпить кофе и просто отдохнуть. Также в этом пространстве доступны дополнительные сервисы. Посетители смогут сделать фото, распечатать и снять копии документов, оплатить государственные пошлины.

Центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Между тем специалисты центров госуслуг оказали более 130 тысяч консультаций для бизнеса за 2024 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Бизнесмены могут обратиться к сотрудникам по самым разным вопросам. В прошлом году предпринимателей чаще всего интересовали меры поддержки, открытие бизнеса и выбор системы налогообложения.