Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 08:41

Город

Цифровые сервисы на mos.ru помогают московским семьям экономить время

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Цифровая экосистема портала mos.ru позволяет столичным семьям экономить время на посещении ведомств, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, благодаря онлайн-записи в образовательные и медицинские учреждения, дистанционному оформлению льгот у родителей появляется больше возможностей уделять внимание детям.

Как отметила председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук, более половины пользователей портала – это женщины. От них ежегодно поступает около 70% обращений.

"При этом в среднем в восьми из 10 случаев женщины записывают ребенка в школу, к врачам в городские поликлиники. Кроме того, около 80% заявлений на получение статуса многодетной семьи и выплаты многодетным семьям поступает от московских мам. Город помогает женщинам комплексно и освобождает их от дополнительной нагрузки, связанной с получением государственных услуг", – сказала Шинкарук.

Кроме того, цифровые услуги помогают и будущих мамам. К примеру, более 500 тысяч из них воспользовались сервисом прикрепления к женской консультации. На портале также можно прикрепить ребенка к поликлинике и стоматологии. За все время работы услуги родители воспользовались ей около 700 тысяч раз.

Всю информацию о здоровье можно просматривать в электронной медицинской карте (ЭМК) на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". На данный момент москвичи получили доступ к более чем 1,6 миллиона электронных медицинских карт своих детей.

Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой" справки о болезни детей из государственных, частных или федеральных клиник, подключенных к ЕМИАС, оформляются в поликлинике в электронном виде и автоматически передаются в школы и детсады.

Родители также могут выбрать для детей подходящие кружки и секции. В этом году сервис на портале mos.ru уже помог им около 3 миллионов раз. Записать ребенка в кружок или секцию можно и в приложении "Дневник МЭШ".

Заказать и получить справку об обучении ребенка в школе также можно в личном кабинете электронного дневника "Московской электронной школы".

Между тем родители могут получить свидетельство о рождении или оформить иные документы для детей, в том числе СНИЛС и ОМС, во всех центрах госуслуг или сразу в роддомах. Родителям вдобавок предлагают направить документы на рассмотрение заявки о распоряжении средствами маткапитала, в том числе о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Собянин рассказал, что мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика