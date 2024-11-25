Цифровые сервисы на mos.ru помогают московским семьям экономить время

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Цифровая экосистема портала mos.ru позволяет столичным семьям экономить время на посещении ведомств, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, благодаря онлайн-записи в образовательные и медицинские учреждения, дистанционному оформлению льгот у родителей появляется больше возможностей уделять внимание детям.

Как отметила председатель столичного комитета государственных услуг Елена Шинкарук, более половины пользователей портала – это женщины. От них ежегодно поступает около 70% обращений.

"При этом в среднем в восьми из 10 случаев женщины записывают ребенка в школу, к врачам в городские поликлиники. Кроме того, около 80% заявлений на получение статуса многодетной семьи и выплаты многодетным семьям поступает от московских мам. Город помогает женщинам комплексно и освобождает их от дополнительной нагрузки, связанной с получением государственных услуг", – сказала Шинкарук.

Кроме того, цифровые услуги помогают и будущих мамам. К примеру, более 500 тысяч из них воспользовались сервисом прикрепления к женской консультации. На портале также можно прикрепить ребенка к поликлинике и стоматологии. За все время работы услуги родители воспользовались ей около 700 тысяч раз.

Всю информацию о здоровье можно просматривать в электронной медицинской карте (ЭМК) на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". На данный момент москвичи получили доступ к более чем 1,6 миллиона электронных медицинских карт своих детей.

Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой" справки о болезни детей из государственных, частных или федеральных клиник, подключенных к ЕМИАС, оформляются в поликлинике в электронном виде и автоматически передаются в школы и детсады.

Родители также могут выбрать для детей подходящие кружки и секции. В этом году сервис на портале mos.ru уже помог им около 3 миллионов раз. Записать ребенка в кружок или секцию можно и в приложении "Дневник МЭШ".

Заказать и получить справку об обучении ребенка в школе также можно в личном кабинете электронного дневника "Московской электронной школы".

Между тем родители могут получить свидетельство о рождении или оформить иные документы для детей, в том числе СНИЛС и ОМС, во всех центрах госуслуг или сразу в роддомах. Родителям вдобавок предлагают направить документы на рассмотрение заявки о распоряжении средствами маткапитала, в том числе о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.