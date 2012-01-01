Эксперт Узденбаева развеяла пять мифов о материнстве

Появление ребенка приносит множество ярких и позитивных эмоций, но иногда заставляет сомневаться в своих силах. В День матери вместе с экспертом разбираемся, какие стереотипы о материнстве ошибочны и как найти эффективный подход к воспитанию.

Миф 1: Настоящая мать должна сразу почувствовать безусловную любовь к ребенку

Привязанность к малышу формируется постепенно, рассказала Москве 24 специалист семейного центра ТиНАО Дептруда и соцзащиты населения Москвы Юлия Узденбаева.



Юлия Узденбаева специалист семейного центра ТиНАО Дептруда и соцзащиты населения Москвы Чем больше вы обнимаете и общаетесь с ребенком, тем глубже будет связь. Это естественный процесс. Со временем вы убедитесь, насколько сильна к нему безусловная любовь.

По ее словам, именно по этой причине женщины не должны стыдиться и тревожиться из-за того, что начали испытывать теплые чувства не сразу.

Миф 2: Идеальная мама все успевает и всегда спокойна

В действительности справляться со всеми делами и при этом постоянно сохранять внутреннюю гармонию с ребенком на руках невозможно, подчеркнула специалист. Для материнства характерно как счастье, так и усталость, стресс и сомнения.

"Важно позволять себе быть неидеальной и помнить, что отдых и поддержка – это не роскошь, а необходимость. Делегируйте часть обязанностей, просите о помощи и цените свои маленькие достижения", – пояснила она.

Миф 3: Ребенок должен развиваться строго по календарю

Все дети уникальны, а потому не следует переживать, если они осваивают какие-то навыки медленнее других. Незначительные отклонения от "календарных" норм абсолютно естественны, напомнила Юлия Узденбаева.



Юлия Узденбаева специалист семейного центра ТиНАО Дептруда и соцзащиты населения Москвы Сравнивайте ребенка только с ним самим. Отмечайте его прогресс и достижения, даже если они кажутся маленькими. Если что-то вызывает беспокойство, проконсультируйтесь с врачом.

Миф 4: Детей нельзя ни в чем ограничивать

Дома важно расставлять четкие границы, напомнила Юлия Узденбаева. В противном случае полная свобода приведет к проблемам с дисциплиной в будущем.

"Установите простые и понятные правила, которые важны именно для вашей семьи. Объясняйте их ребенку и соблюдайте сами, показывая пример", – посоветовала эксперт.

Она также добавила, что рамки не являются наказанием и, прежде всего, необходимы как инструмент, который даст детям чувство безопасности и научит их ответственности.

Миф 5: Хорошая мать не раздражается из-за детей

Идеализация материнства приводит к тому, что женщины учатся подавлять беспокойство, раздражение или усталость, считает специалист. Однако, по ее мнению, негативные эмоции свойственны всем людям и из-за них мама не становится плохой.

"Важно понимать, что быть мамой – это сложно. Каждая женщина имеет право испытывать разные чувства и совершать ошибки", – дополнила Узденбаева.

Принять все это – значит, сделать первый шаг к внутреннему равновесию, отметила специалист. Кроме того, справиться с давлением и ожиданиями поможет и поддержка со стороны.