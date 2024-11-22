Более 150 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня матери

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 150 различных мероприятий пройдет в столице в честь Дня матери. Большинство из них будут бесплатными, но для доступа в некоторые потребуется предварительная регистрация, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Сам праздник обычно отмечается в последнее воскресенье осени. В столице различные концерты, выставки, лекции и другие события состоятся в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября. Они пройдут в парках, библиотеках, музеях и культурных центрах.

Так, 23-го числа с 10:30 до 16:00 Дарвиновский музей организует серию тематических викторин и игр, в 12 часов в биологическом музее имени Тимирязева проведут мастер-классы и тур по коллекциям, а в парке "Ангарские пруды" состоится забег "Пятерка для моей мамы". Начало последнего мероприятия – в 08:45. Здесь же гостей ожидает фотозона, лекция по семейной психологии и мастер-классы.

В ту же субботу в парке "Красная Пресня" начнется мастер-класс "Вяжем цветочную композицию". На следующий день горожане смогут посетить выставку про женщин семьи Скрябиных, она доступна в музыкальном лектории музея имени Скрябина. При этом в 15 часов начнется тематическая лекция. В 12 часов 24-го числа в КЦ "Зеленоград" горожан ожидает семейная программа "Мамин день!".

В это же время посетителей КЦ "Гармония" на Дубнинской улице ждет мероприятие "Единственная моя", где различные коллективы покажут танцевальные постановки. В воскресенье в досуговом центре детского парка имени Прямикова в 14 часов пройдут мастер-классы для мам и детей по созданию акварельных открыток в технике скетча.

К мероприятию присоединятся и другие площадки – центры госуслуг "Мои документы", речные вокзалы, музей Победы и ВДНХ. На главной выставке страны на выходных запланированы тематические экскурсии и мастер-классы в честь Дня матери. В частности, они пройдут на "Городской ферме".

