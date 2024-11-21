Депутат Бессараб: идея отправить россиянок с детьми на удаленку может реализоваться

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Идея перевести россиянок с детьми до трех лет на удаленку может быть реалистичной. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Таким образом депутат прокомментировала законопроект о переводе беременных женщин и матерей с детьми до трех лет на удаленный режим работы после получения письменного заявления от сотрудницы, если специфика профессии позволяет это сделать.

Бессараб отметила, что есть профессии, в которых перевод на удаленку невозможен. Например, это работницы фабрик и заводов, водители автобусов и сотрудницы "Почты России". При этом процент женщин, которых можно отправить на удаленку, в масштабе России невелик. Но если перевести на дистанционную работу сотрудницу можно, то это не будет лишним, считает Бессараб.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается исторический минимум безработицы – 0,9%. По оценкам первого замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александры Александровой, безработных в Москве около 10 тысяч человек.