Юрист Кофанов рассказал, как избежать мошенников при устройстве на работу

Соискатели нередко сталкиваются с предложениями о работе, которые на деле оказываются мошенническими. Совместно с экспертами разбираемся, где безопаснее всего искать вакансии и на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой обмана.

"Отговорки и обещания, что все будет хорошо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Сети можно найти немало историй о недобросовестных работодателях. Например, одна из пользовательниц рассказала, как откликнулась на вакансию редактора группы в социальных сетях. Ее привлекла возможность удаленной работы и максимально простые обязанности – публиковать посты и редактировать комментарии под ними. Притом не нужно было писать оригинальные тексты – их разрешалось копировать из других источников. В месяц за это якобы можно было получить 27 тысяч рублей.



пользовательница Сети В такие сказки я не поверила, но у меня было много свободного времени, и я решила попробовать.

После того как соискательницу взяли на должность редактора, компания сразу же попросила ее оформить две банковские карты конкретного банка. Одна из них якобы предназначалась для зачисления авансов, вторая – для зарплаты. А сразу после этого, как заверили девушку, ей уже переведут первую сумму.

Однако на деле оказалось, что "работодатели" – агенты, которые обманом просто хотели заставить ее стать клиентом банка, и получить потом за это гонорар.

Украсть личные данные и деньги мошенники попытались у пользователя, который хотел устроиться в агентство печати. Работодатель прислал ему ссылку на сайт, на котором нужно было выбрать предпочтительную ему вакансию.

Единственный нюанс состоял в том, что за доступ к объявлению требовалось заплатить 900 рублей. Необходимость взноса объяснялась тем, что должность якобы пользовалась большим спросом среди соискателей, а за деньги можно было бы стать приоритетным кандидатом.

Кроме того, как впоследствии заметил пользователь, если бы он внес плату, мошенники украли бы и его личные данные – сайт-клон полностью повторял оформление онлайн-страницы известного издательства.

Другая пользовательница стала жертвой обмана, когда устроилась в компанию развозить товар в виде семечек на личном автомобиле. Таким образом она проработала два месяца, за которые ей ни разу не заплатили.



пользовательница Сети Постоянно находились какие-то отговорки: показатели плохие, обещания, что все будет хорошо.

В скором времени сотрудница "не выдержала" и уволилась. В ответ компания подала на нее в суд – притом не как на бывшего работника, а как на покупателя. Девушку обвинили в том, что она ни разу не оплатила покупку семечек.

Как распознать мошенника?

Надежнее всего искать вакансии на официальных страницах компаний, напомнила в разговоре с Москвой 24 HR-специалист Зулия Лоикова. Она также отметила, что для этого подходят и специальные сайты по поиску работы, но здесь важно учесть их репутацию.



Зулия Лоикова HR-специалист Лучше всего, если они будут крупными, известными и надежными. Эти сайты, как правило, всегда анализируют информацию о работодателях. Но даже такие компании нужно проверять, читать о них отзывы, задавать вопросы ее сотрудникам.

Тем не менее многие объявления публикуются в Сети с целью кражи личных данных или денег. Чтобы уберечь себя от мошенничества, соискатель должен внимательно изучать все условия, напомнила Лоикова.

В частности, одним из первых признаков обмана являются неясные условия работы, рассказала эксперт.

"Например, часто работодатели ищут сотрудников от 18 до 65 лет. В данном случае не указаны конкретные требования, что должно настораживать", – пояснила она.

Другая крайность – когда условия, наоборот, "слишком хорошие, чтобы быть правдой". Специалист подчеркнула, что тогда кандидату, например, предложат работать из дома, получать высокую зарплату и притом не потребуют от него какого-либо опыта работы.

По словам Лоиковой, не менее важно смотреть и на то, как именно ведет переписку представитель компании. Любые попытки начать неофициальное общение в мессенджерах или социальных сетях, а не на специальных сайтах или через электронную почту, уже могут насторожить.

Также опасно, если наниматель требует срочности – в выполнении тестового задания или принятии решения о выходе на работу.

"Все это – тактики давления, которые часто используют мошенники", – обратила внимание эксперт.

Мимо закона

Мошенничество при трудоустройстве часто связано и с нарушениями трудового законодательства. В таких случаях работодатель хочет, чтобы соискатель выполнил какую-либо задачу бесплатно, или, наоборот, заставляет его покрывать некоторые расходы, рассказал Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.



Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Любые расходы изначально лежат на работодателе. Не существует ни одной официальной процедуры, согласно которой кандидат должен направлять ему деньги – на оформление медкнижки, например. Также кандидат не должен делать дополнительные задания без оплаты.

Еще один способ обмана предполагает отсутствие ясности в условиях договора, подчеркнул юрист. Тогда выясняется, что, если в нем был указан один размер зарплаты, на деле он окажется совершенно другим и составит лишь половину от изначально обещанной суммы. Недостающую же часть, как будет уверять наниматель, он перечислит в виде премий позднее.

Важно иметь в виду, что главное свойство системы поощрений – прозрачность, подчеркнул Кофанов. Работник не должен узнавать обо всех нюансах уже после заключения трудовых отношений.



Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву В этом и заключается большая проблема: когда он подписывает документы, понадеявшись только на слова работодателя, впоследствии эти самые слова невозможно предъявить в суде.

Эксперт предупредил, что предъявить какие-либо претензии на этапе, когда трудовой договор еще не подписан, крайне тяжело.

"В таких случаях нужно просто обращаться в полицию с заявлением о том, что от вас требуют бесплатного выполнения работы", – посоветовал юрист.

В свою очередь, нарушения, которые возникают уже после оформления трудовых отношений, зафиксировать проще. Тогда работник имеет полное право начать судебное разбирательство, обратившись в инспекцию труда, заключил Кофанов.