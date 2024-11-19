Столичные власти сообщили об историческом минимуме уровня безработицы

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На фоне дефицита кадров в Москве наблюдается исторический минимум безработицы. В городе фактически нет людей без работы, заявила первый замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова на HR-форуме РБК.

"Безработица сейчас находится на исторически низком уровне. И неважно, мы измеряем ее по регистрируемой безработице или мы измеряем ее по международным стандартам, по оценкам Международной организации труда, – 0,9% уровень безработицы", – передает ее слова РБК.

Раньше нетрудоустроенные граждане, продолжила Александрова, приходили "потоком в течение года" – в пандемию COVID-19 по 400 тысяч в год, затем – по 200 тысяч в год. Сейчас же людей, которым присваивается статус безработных с выплатой пособий, нет.

"Может быть, на весь город есть 10 тысяч таких людей, которым необходимо присвоить такой статус, но скорее как некую льготу, которая сопровождает сам статус", – пояснила Александрова.

За год столичный центр занятости устраивает на работу примерно 60 тысяч человек, однако сам статус безработного утратил востребованность, подчеркнула первый замглавы департамента труда и соцзащиты. В то же время в мэрии понимают, что сложившаяся ситуация является "обратной стороной" дефицита кадров.

"В Москве у нас дефицит наблюдается везде", – резюмировала Александрова.

Ранее Сергей Собянин назвал одной из основных проблем московской и российской экономики дефицит трудовых ресурсов. В ближайшие пять лет он может достигнуть миллиона человек. Сейчас не хватает около 500 тысяч сотрудников.

Эту проблему надо решать не только за счет привлечения мигрантов, но и с помощью повышения производительности труда, решения вопросов демографии, образования и подготовки кадров, объяснил мэр.