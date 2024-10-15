Глава Минтруда: пособие по безработице в 2025 году проиндексируют на 7,3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пособие по безработице в следующем году проиндексируют на 7,3%, благодаря чему максимальный размер выплаты составит более 14 742 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету.

По словам министра, размер пособия по безработице будет проиндексирован впервые за последние годы, так как до этого выплата предоставлялась каждый год без привязки к индексации. Теперь же, как он утверждает, это предусмотрено в законе.

"Мы несколько снизили расходы на пособия по безработице с учетом рекордно низкой безработицы", – добавил Котяков.

Сейчас уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 2,4%, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

При этом Владимир Путин на встрече с правительством РФ ранее уточнял, что число работающих россиян в прошлом году составляло 73,4 миллиона человек. Сейчас, как утверждает президент, это количество увеличилось до 74,1 миллиона.

