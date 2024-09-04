МЭР: безработица в РФ находится на рекордно низком уровне и продолжает снижаться

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Уровень безработицы в России сейчас находится на рекордно низком уровне в 2,4%. Такое заявление сделал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, передает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что на данный момент фиксируется продолжение снижения уровня безработицы в России.

Сергей Собянин ранее пообещал снизить уровень безработицы в Москве к 2030 году с 1,7 до 1,2%. Также мэр заявил, что в городе продолжится масштабирование программы комплексной профориентации для школьников. Подростки смогут пройти профориентацию и сделать выбор будущей профессии. Такой подход, по словам градоначальника, повысит уровень трудоустройства горожан до 70% к 2030 году.