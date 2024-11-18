Депутат Бессараб назвала минусы четырехдневной рабочей недели для многодетных

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Сокращение рабочей недели и увеличение продолжительности трудового дня для многодетных и одиноких родителей создаст напряженность между работодателем и такими сотрудниками. Об этом Москве 24 сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента ввести для одного из родителей в многодетной семье, а также одиноких родителей четырехдневную трудовую неделю без снижения зарплаты. Кроме того, планируется увеличить рабочее время таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.

Светлана Бессараб отметила, что 8-часовой рабочий день с перерывом на обед для отдыха и приема пищи – как раз тот оптимальный баланс, который позволяет человеку восстановиться. Если нарастить продолжительность трудового времени даже при сокращении рабочей недели, это ухудшит условия труда.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Увеличение рабочего времени до 9 часов в день – это нарушение текущего трудового законодательства и ухудшение условий труда. И я думаю, что это никоим образом не будет скомпенсировано четырехдневной рабочей неделей.

Кроме того, парламентарий выразила мнение, что сокращение рабочей недели и увеличение продолжительности трудового дня многодетных и одиноких родителей создаст определенную напряженность между работодателем и такими сотрудниками. В результате их будут неохотно брать на вакансии.

"Когда от работодателя требуются какие-то дополнительные социальные гарантии или льготы по отношению к какой-либо категории без компенсации со стороны государства – это всегда приводит к определенным трудностям именно в рабочих двусторонних отношениях", – указала депутат.

Ранее Бессараб рассказала, можно ли отменить шестидневную рабочую неделю, которая продлится с 23 по 28 декабря. Парламентарий отметила, что отказаться от дополнительного трудового дня будет проблематично, поскольку у работодателей уже сформированы графики. По ее словам, устанавливать 28 декабря выходным нужно было как минимум за три месяца, чтобы можно было скорректировать расписание и распорядок каждого трудового дня.