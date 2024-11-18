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18 ноября, 13:18

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Депутат Бессараб назвала минусы четырехдневной рабочей недели для многодетных

В Госдуме оценили предложение ввести четырехдневку для многодетных

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Сокращение рабочей недели и увеличение продолжительности трудового дня для многодетных и одиноких родителей создаст напряженность между работодателем и такими сотрудниками. Об этом Москве 24 сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента ввести для одного из родителей в многодетной семье, а также одиноких родителей четырехдневную трудовую неделю без снижения зарплаты. Кроме того, планируется увеличить рабочее время таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.

Светлана Бессараб отметила, что 8-часовой рабочий день с перерывом на обед для отдыха и приема пищи – как раз тот оптимальный баланс, который позволяет человеку восстановиться. Если нарастить продолжительность трудового времени даже при сокращении рабочей недели, это ухудшит условия труда.

Увеличение рабочего времени до 9 часов в день – это нарушение текущего трудового законодательства и ухудшение условий труда. И я думаю, что это никоим образом не будет скомпенсировано четырехдневной рабочей неделей.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов

Кроме того, парламентарий выразила мнение, что сокращение рабочей недели и увеличение продолжительности трудового дня многодетных и одиноких родителей создаст определенную напряженность между работодателем и такими сотрудниками. В результате их будут неохотно брать на вакансии.

"Когда от работодателя требуются какие-то дополнительные социальные гарантии или льготы по отношению к какой-либо категории без компенсации со стороны государства – это всегда приводит к определенным трудностям именно в рабочих двусторонних отношениях", – указала депутат.

Ранее Бессараб рассказала, можно ли отменить шестидневную рабочую неделю, которая продлится с 23 по 28 декабря. Парламентарий отметила, что отказаться от дополнительного трудового дня будет проблематично, поскольку у работодателей уже сформированы графики. По ее словам, устанавливать 28 декабря выходным нужно было как минимум за три месяца, чтобы можно было скорректировать расписание и распорядок каждого трудового дня.

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