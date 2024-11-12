Депутат Бессараб: ЧС является уважительной причиной для отсутствия на работе

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Член комитета ГД по труду Светлана Бессараб назвала четыре уважительные причины для отсутствия на работе, передает РИА Новости.

"По аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера (например смерть родственника)", – заявила депутат.

Бессараб уточнила, что к прогулу на рабочем месте относится отсутствие работника более четырех часов. Она также призвала во всех случаях, по возможности, уведомлять работодателя.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае сотрудник рискует лишиться работы за опоздание. Речь идет о ситуации, когда задержка составляет свыше четырех часов и у человека нет уважительных причин на нее. Это на работе могут приравнять к прогулу.

