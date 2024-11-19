День матери отметят на "Городской ферме" ВДНХ в Москве 23 и 24 ноября

Фото: телеграм-канал "Городская ферма"

На "Городской ферме", которая расположена на ВДНХ в Москве, 23 и 24 ноября запланированы тематические экскурсии и мастер-классы в честь Дня матери. Об этом сообщили в пресс-службе фермы.

"Эти дни ферма будет по-особенному семейной. Вы сможете провести время с близкими, пообщаться с животными, принять участие в творческих мастер-классах и насладиться атмосферой уюта и тепла", – сообщили организаторы.

Так, для посетителей проведут экскурсию "В гости к Досе", в рамках которой желающие смогут познакомиться с белоснежной альпакой и ее дочками Черничкой и Шоколадкой. При этом зайти на их территорию разрешат под присмотром зоолога.

Кроме того, в оранжерее состоятся мастер-классы, на которых гости смогут сделать альпак из натуральной шерсти, а также лекции о важных проблемах в сфере экологии.

В мастерских запланировано занятие "Пушистые малыши", где расскажут о детенышах, в том числе о пыжике. Там же организуют акварельный мастер-класс. На нем дети смогут нарисовать мам и малышей в мире животных, а после забрать картину с собой.

В прошлом году в День матери на эскалаторах и в вестибюлях метро, переходах и на платформах МЦК и МЦД звучали поздравления для женщин, а на медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах показывали праздничный видеоролик. Кроме того, на семи линиях столичного метро запустили 24 праздничных состава.

