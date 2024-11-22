Москвичам рассказали о городской поддержке матерей в городе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва поддерживает горожанок в желании стать мамами – от помощи в планировании беременности до родов. Вместо устаревших женских консультаций создаются комфортные центры женского здоровья, развивается сеть акушерских стационаров и современных перинатальных центров, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Особенно радует, что количество многодетных мам из года в год только растет. Москва является лучшим городом для воспитания и роста детей", – цитирует ее Агентство "Москва".

Она отметила, что столичные власти также выводят на новый уровень медпомощь для юных пациентов – модернизируются и строятся детские поликлиники и больницы. Так, в 2025 году завершится строительство одного из самых современных детских многопрофильных стационаров – больницы святого Владимира.

По словам вице-мэра, в городе повышается доступность детских садов с раннего возраста, а для детей постарше создаются все условия для получения академического образования и раскрытия талантов. В столице открыто свыше 130 тысяч кружков и секций, 80% из которых доступны для бесплатного обучения, уточнила Ракова.

Между тем в Москве пройдут специальные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, указали в пресс-службе комплекса соцразвития. Например, с 24 ноября по 1 декабря пройдет масштабная выставка фоторабот, посвященная искусству материнства. Молодые художники Центральной художественной школы поздравят мам, которые находятся на лечении с детьми в московских стационарах. Они создадут для них портреты, а затем украсят сумки-шопперы.

Помимо этого, к праздничной программе присоединились городские школы, которые приготовили для учащихся лекцию с российской актрисой Юлией Пересильд. А с 25 по 29 ноября во всех образовательных учреждениях Москвы пройдет лекторий для родителей "Мелодия отношений: как общаться эффективно с ребенком".

Ранее сообщалось, что 23 и 24 ноября на "Городской ферме" на ВДНХ пройдут тематические экскурсии и мастер-классы в честь Дня матери. Так, в рамках экскурсии "В гости к Досе" посетители смогут познакомиться с белоснежной альпакой и ее дочками Черничкой и Шоколадкой.

На мастер-классах в оранжерее посетители смогут смастерить альпак из натуральной шерсти, а также послушать лекции о важных проблемах в сфере экологии.