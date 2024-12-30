"Мой район. Новости": "Мои документы" переехали в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице

Офис "Мои документы" переехал в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице. Его площадь выросла почти в 1,5 раза, а количество окон приемов увеличилось до 52.

В новом офисе появились комфортные зоны ожидания, где посетители могут заполнить заявления, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. Также здесь есть возможность воспользоваться дополнительными сервисами.

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