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Новости

30 декабря, 18:20

Город

"Мой район. Новости": "Мои документы" переехали в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице

"Мой район. Новости": "Мои документы" переехали в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице

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Офис "Мои документы" переехал в торговый центр на 7-ой Кожуховской улице. Его площадь выросла почти в 1,5 раза, а количество окон приемов увеличилось до 52.

В новом офисе появились комфортные зоны ожидания, где посетители могут заполнить заявления, зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть. Также здесь есть возможность воспользоваться дополнительными сервисами.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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