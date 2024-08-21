Новые функции добавили в приложении "Госуслуги Москвы"

Записаться на медицинское исследование, найти подходящий центр госуслуг и оплатить коммунальные счета через систему быстрых платежей – это и многое другое можно сделать в приложении "Госуслуги Москвы". За 1,5 года там запустили 20 новых функций.

Например, теперь пользователи могут передавать данные счетчиков воды и электроэнергии за любой период времени, а не только за последние три месяца, как это было раньше. Также появилась возможность через приложение записывать домашних питомцев к ветеринарам.

Какие еще функции появились в московском приложении? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

