Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 16:00

Технологии

Новые функции добавили в приложении "Госуслуги Москвы"

Новые функции добавили в приложении "Госуслуги Москвы"

Сбой в работе онлайн-ресурсов связан с DDoS-атакой на операторов связи

Масштабный сбой произошел в Telegram и WhatsApp

"Мослекторий": Мария Горденко – об искусственном интеллекте

Новости часа: жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Москвичам рассказали, почему люди нелегально используют чужие Wi-Fi-сети

Москвичам рассказали, как установить незаконно подключенные устройства к домашнему Wi-Fi

Москвичам рассказали об ответственности за нелегальное использование чужого Wi-Fi

Собянин рассказал о медицинских разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва"

Более 40 компаний планируют присоединиться к первому в РФ кластеру видеоигр и анимации

Записаться на медицинское исследование, найти подходящий центр госуслуг и оплатить коммунальные счета через систему быстрых платежей – это и многое другое можно сделать в приложении "Госуслуги Москвы". За 1,5 года там запустили 20 новых функций.

Например, теперь пользователи могут передавать данные счетчиков воды и электроэнергии за любой период времени, а не только за последние три месяца, как это было раньше. Также появилась возможность через приложение записывать домашних питомцев к ветеринарам.

Какие еще функции появились в московском приложении? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕвгений ДукоДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика