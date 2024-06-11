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11 июня, 15:45

Технологии

"Техно": инновационный кластер видеоигр и анимации запустят в Сколкове в 2025 году

"Техно": инновационный кластер видеоигр и анимации запустят в Сколкове в 2025 году

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В следующем году в столице заработает инновационный кластер, резиденты которого будут разрабатывать видеоигры и 3D-анимацию любой сложности.

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко отметил, что российская игровая индустрия является большим полем для экспериментов и разнообразных возможностей. Он уверен, что молодые энтузиасты, которые выходят на рынок в данный момент, могут полностью занять его.

Подробнее – в программе "Техно".

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