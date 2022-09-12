Специалисты рассказали, как выбрать зарядное устройство

Специалисты рассказали, какое зарядное устройство выбрать. Не остаться без связи поможет внешний аккумулятор или Power Bank.

Но как выбрать тот, что и в сумочку поместится, и смартфон зарядит быстро? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.