Новые смартфоны Samsung стали доступны для заказа на маркетплейсах в России

17:12
Фото: depositphotos/TKKurikawa
Новые модели различных гаджетов Samsung стали доступны для заказа на маркетплейсах в России. Об этом сообщает ТАСС.
На Wildberries ближайшую доставку можно осуществить 4–6 сентября при заказе 1 сентября. Там уже доступны:
В свою очередь, представители "М.Видео-Эльдорадо" уточнили, что предзаказ на эти модели смартфонов уже есть, но сроки их продаж остаются неизвестными.
Ранее магазины "М.Видео-Эльдорадо" предложили россиянам оплатить сертификат на покупку iPhone 14 еще до премьеры, которая запланирована на 7 сентября. Стоимость сертификата составляет 50 тысяч рублей. Сообщалось, что точная цена и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, станут известны позже.
Как отмечают эксперты, такой предзаказ "кота в мешке" – явление уникальное. Предположительно, он нужен для определения спроса на новое устройство и объем необходимых закупок по параллельному импорту.
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