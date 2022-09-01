Новые смартфоны Samsung стали доступны для заказа на маркетплейсах в России

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Новые модели различных гаджетов Samsung стали доступны для заказа на маркетплейсах в России. Об этом сообщает ТАСС.

На Wildberries ближайшую доставку можно осуществить 4–6 сентября при заказе 1 сентября. Там уже доступны:



смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 5G в сером, черном и бежевом цветах с объемами памяти 512 и 256 гигабайт – от 121,8 до 136 тысяч рублей;

смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 5G в сером, голубом, золотистом и фиолетовом цветах с объемами памяти 512 и 256 гигабайт – от 64,5 до 71,3 тысячи рублей;

смарт-часы Samsung Galaxy Watch4 в черном и розовом цветах – от 15,2 до 22,8 тысячи рублей.

Аналогичные предложения есть и на Ozon.

В свою очередь, представители "М.Видео-Эльдорадо" уточнили, что предзаказ на эти модели смартфонов уже есть, но сроки их продаж остаются неизвестными.

Ранее магазины "М.Видео-Эльдорадо" предложили россиянам оплатить сертификат на покупку iPhone 14 еще до премьеры, которая запланирована на 7 сентября. Стоимость сертификата составляет 50 тысяч рублей. Сообщалось, что точная цена и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, станут известны позже.

Как отмечают эксперты, такой предзаказ "кота в мешке" – явление уникальное. Предположительно, он нужен для определения спроса на новое устройство и объем необходимых закупок по параллельному импорту.