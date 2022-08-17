Российские ретейлеры открыли предзаказ на Galaxy Z Fold 4

Фото: youtube.com/Samsung

Российские ретейлеры открыли предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, сообщает "Газета.ру".

В сети "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что планируют поставить смартфоны после старта продаж на глобальном рынке. Также купить новинки можно будет в магазине GalaxyStore, принадлежащем Inventive Retail Group.

Стоимость Galaxy Z Flip 4 ожидается на уровне 119 990 рублей, в то время как Galaxy Z Fold 4 обойдется минимум в 169 990 рублей.

Samsung перестал ввозить новые гаджеты в Россию в начале марта. Новые гаджеты появятся в стране по системе параллельного импорта – обновленные складные смартфоны могут поступить в продажу уже в сентябре 2022 года.