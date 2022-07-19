Компания Samsung опубликовала послание-головоломку

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Компания Samsung опубликовала три картинки-головоломки, на которых зашифрована дата презентации новых гаджетов, сообщает "Газета.ру".

Первое изображение представляет собой картинку с 30 буквами и символами, на второй представлено 30 кружков разного цвета, а на третьей – шесть кружков и надпись "Когда же придет нечто большее?".

Для решения ребуса символы с первой картинки нужно наложить на кружки из второй, после чего сопоставить с кружками на третьем изображении. Ответом головоломки является число 081022, то есть презентация новых устройств Samsung состоится 10 августа 2022 года.

Ранее эту дату назвал инсайдер evleaks. На опубликованной картинке также был изображен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4. Известно, что в рамках мероприятия может быть представлен и Galaxy Z Fold4.

