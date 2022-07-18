Раскрыта дата крупной презентации Samsung

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Инсайдер evleaks раскрыл дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked – официальной презентации устройств от компании Samsung. Об этом сообщает "Газета.ру".

На опубликованном инсайдером снимке видно, что презентация состоится 10 августа. На картинке также изображен складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4. В рамках мероприятия также может быть представлен Galaxy Z Fold4.

Ожидается, что новинки от южнокорейской компании появятся на прилавках уже 26 августа. При этом предварительные заказы могут стартовать уже на Galaxy Unpacked.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали нехватку деталей для смартфонов Samsung и Huawei. Проблема вызвана тем, что на данный момент продукты этих компаний не поставляются в страну официально.