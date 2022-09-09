Путин планирует проголосовать на выборах – Песков

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Владимир Путин планирует отдать свой голос на выборах муниципальных депутатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент, безусловно, планирует принять участие (проголосовать. – Прим. ред.) в выборах", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, о том, в каком формате Путин решит проголосовать, Кремль сообщит дополнительно.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.