Система ДЭГ отразила более 1,5 тыс атак с начала выборов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,5 тысячи атак на систему дистанционного электронного голосования совершили с момента начала выборов в столице, сообщается в телеграм-канале московского Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году.

"Выборы в столице идут два с половиной часа, за это время на систему онлайн-голосования совершено уже более 1 500 попыток атак. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность системы", – отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Он отметил, что все системы в работают в штатном режиме, все сообщения и вопросы разбираются.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

