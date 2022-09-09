В Центральной России открылись участки для голосования на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Избирательные участки для участия в голосовании на выборах открылись в Центральной России.

В России Единый день голосовании состоится 11 сентября. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов 6 законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

В Москве, Рязанской, Владимирской и Ярославской областях голосование будет продолжаться три дня – с 9 по 11 сентября. Так, 3 261 избирательный участок будет работать в столице, при этом в этом году участки в СИЗО и больницах не предусмотрены.

Жители Москвы могут отдать свой голос за муниципальных депутатов как на участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Жителям Ярославской области также доступно онлайн-голосование.

В Рязанской, Владимирской и Ярославской областях состоятся выборы губернаторов.

Ранее сообщалось, что россияне подали около 112 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих муниципальных выборах. Кроме того, еще порядка 110 тысяч россиян с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на портале госуслуг выбрали удобный для себя избирательный участок.

