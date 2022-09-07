На mos.ru представили список кандидатов в муниципальные депутаты

18:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На портале мэра и правительства Москвы обновили раздел, посвященный выборам муниципальных депутатов, которые состоятся с 9 по 11 сентября. Москвичи смогут ознакомиться в том числе со списком кандидатов.
Также в разделе можно изучить способы голосования, нововведения 2022 года и уточнить избирательный округ. Вотирующие смогут выбрать от 3 до 5 кандидатов в связи с многомандатными округами.
Ознакомиться с перечнем кандидатов можно, перейдя по ссылке. Для этого необходимо ввести адрес регистрации избирателя.
Принять участие в голосовании смогут все жители столицы, кроме тех, кто имеет регистрацию в Щукине. Также уточняется, что для в ТиНАО голосование будет доступно только для жителей Троицка.
Избирательные участки будут работать с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00. Дистанционное электронное голосование продлится с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Для участия в нем необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru.
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что для участия в ДЭГ было подано более 112 тысяч заявок на "Госуслугах". Еще около 110 тысяч человек выбрали с помощью сервиса "Мобильный избиратель" подходящий для себя участок для голосования.
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