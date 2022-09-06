Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9–11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 10 тысяч человек записались в корпус наблюдателей для работы на выборах 9–11 сентября в Москве, в настоящее время он укомплектован, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.

"Хочу также отметить, что корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы укомплектован – набор окончен. Всего в корпус записались 10 621 человек, на данный момент они все прошли обучение и готовы приступить к выполнению своих обязанностей", – пояснил он.

Также глава штаба объявил о старте подготовки видеонаблюдателей, оно начнется с 7 сентября. Главные обязанности видеонаблюдателей заключаются в отслеживании ситуации на участках и выявлении возможных нарушений. Они будут обеспечивать чистоту избирательного процесса наряду с наблюдателями на участках.

На заседании также обсудили готовность системы дистанционного электронного голосования и новых технологий организации избирательного процесса, в том числе наблюдения за ним. Главной новинкой 2022 года назвали электронный реестр избирателей. Эта технология позволила москвичам не регистрироваться заранее на ДЭГ. Теперь желающий проголосовать может в любое время решить, какая форма голосования удобнее.

"Москва – единственный город, который предоставляет возможность представителям политических партий наблюдать за ходом голосования. Общественный штаб для этого специально подготовил рабочие места на площадке штаба", – отметил Ковалев.

Также на заседании Общественного штаба анонсировали церемонию разделения ключа расшифрования, которая состоится накануне выборов. Ее проведут в Мосгоризбиркоме. Ключ расшифрования будет разделен между "хранителями".

Ранее Ковалев напомнил, что на всех избирательных участках будут присутствовать наблюдатели. Он подчеркнул важность контроля за ходом голосования. За выборами также будут следить наблюдатели от политических партий. При этом Ковалев отметил недобор партиями необходимого количества людей на некоторые участки. Штаб предложил обучить представителей тех или иных партий.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве будет проходить с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

